В Барнауле отремонтировали 32 участка сельских дорог

Реализация проекта по ремонту сельских дорог Барнаула продолжается с 2011 года. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В столице Алтайского края отремонтировали 32 участка дорог сельских и поселковых территорий, частного сектора. Об этом пишет пресс-служба администрации города. Общая площадь отремонтированных участков составила более 46 тысяч квадратных метров.

Работы выполнялись во всех районах города. Подрядческая организация МБУ «Автодорстрой» с июля этого года занималась заменой дорожного полотна, а также устройством нового. Из городского бюджета было выделено 45,5 млн рублей. Реализация проекта по ремонту сельских дорог Барнаула продолжается с 2011 года, за все время отремонтировано более 249 участков.

Территории, где отремонтировали дороги в этом году, можно посмотреть на сайте администрации города.

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