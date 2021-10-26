На Алтае осудили женщину за неуплату алиментов

Женщина уклонилась от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей в 2020 году. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вступил в силу приговор в отношении женщины из Красногорского района, которая не выплачивала алименты на троих детей. Об этом сообщает региональная Прокуратура. Женщина уклонилась от уплаты средств в 2020 году.

- Осужденная была официально трудоустроенной, по месту отбывания наказания за предыдущие преступления, и получая ежемесячную заработную плату скрыла указанный факт от судебного пристава, - пишет ведомство.

После того как женщина вышла из мест лишения свободы в этом году, она не встала на учет в службу занятости населения. Алименты, определенные судебным решением, намеренно не выплачивала. Задолженность составила более 1,5 млн. рублей. Было установлено, что осужденная не оказывала детям и добровольной материальной помощи.

Суд назначил женщине меру наказания в виде лишения свободы сроком на 4 месяца с отбыванием наказания в колонии – поселении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаульца подозревают в краже 20 тысяч рублей у сестры

По данному факту возбуждено уголовное дело (подробнее)