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Общество26 октября 2021 13:59

На Алтае осудили женщину за неуплату алиментов

Задолженность за троих детей составила более 1,5 млн рублей
Антонина Лышова
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Женщина уклонилась от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей в 2020 году.

Женщина уклонилась от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей в 2020 году.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вступил в силу приговор в отношении женщины из Красногорского района, которая не выплачивала алименты на троих детей. Об этом сообщает региональная Прокуратура. Женщина уклонилась от уплаты средств в 2020 году.

- Осужденная была официально трудоустроенной, по месту отбывания наказания за предыдущие преступления, и получая ежемесячную заработную плату скрыла указанный факт от судебного пристава, - пишет ведомство.

После того как женщина вышла из мест лишения свободы в этом году, она не встала на учет в службу занятости населения. Алименты, определенные судебным решением, намеренно не выплачивала. Задолженность составила более 1,5 млн. рублей. Было установлено, что осужденная не оказывала детям и добровольной материальной помощи.

Суд назначил женщине меру наказания в виде лишения свободы сроком на 4 месяца с отбыванием наказания в колонии – поселении.

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