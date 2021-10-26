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Общество26 октября 2021 12:47

Рабочим бийского завода заплатят 30 тысяч рублей за прохождение вакцинации от COVID-19

Также сотрудникам предоставят дополнительный день отдыха
Антонина Лышова
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На сегодняшний день прививки поставили около 40% сотрудников завода.

На сегодняшний день прививки поставили около 40% сотрудников завода.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудникам Бийского олеумного завода, которые пройдут вакцинацию или ревакцинацию, заплатят 30 тысяч рублей, сообщает «Бийский рабочий». Такое решение приняло руководство, чтобы поддержать коллективную вакцинацию и не допустить срыв сроков контрактов предприятия.

- Как пояснили на заводе, выплату получат и сотрудники, переболевшие ковидом не более шести месяцев назад, для этого им также позже нужно будет пройти вакцинацию и получить сертификат, - пишет издание.

Также рабочим после вакцинации предоставят официальный дополнительный выходной день. На сегодняшний день прививки поставили около 40% сотрудников завода.

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