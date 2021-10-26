На Алтае выявили 417 новых случаев COVID-19

Количество тяжелобольных – 829, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 294. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае зарегистрировали 417 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб. Всего за период пандемии выявили более 86 тысяч заболевших.

На данный момент под наблюдением врачей с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 3788 человек, 414 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 829, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 294. Свободных коек в ковидных госпиталях осталось 424.

- Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2307149 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 372,87 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7711 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7919 за минувшие сутки, - пишет оперштаб.

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