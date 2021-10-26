Жители Бийска жалуются на отсутствие мер безопасности в поликлиниках

Медучреждение перегружено. ФОТО: скриншот bsk.22.incident

Бийчане жалуются на отсутствие мер безопасности в поликлиниках города. Информация появилась в сообществе «bsk.22.incident».

Женщина поделилась видео из поликлиники №3, в котором видно, что медучреждение перегружено. Пациенты не соблюдают дистанцию, многие стоят без средств индивидуальной защиты. К тому же не изолирован кабинет, в котором берут мазок на COVID-19.

- Так в одном кабинете сдают кровь все, а в другом идёт поток на мазок, - отмечает женщина.

Также в комментариях жалуются, что тест на коронавирус в этой поликлинике можно сдать только с восьми до девяти утра, поэтому собирается огромная очередь. По словам горожан, похожая ситуация складывается во многих медучреждениях.

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