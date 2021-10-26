В Барнауле работает 16 пунктов, где можно поставить прививку от коронавируса

По предварительной записи можно поставить прививки в поликлиниках Барнаула. Фото: Олег УКЛАДОВ

В столице Алтайского края на данный момент работает 16 пунктов, в которых можно привиться от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба официального сайта региона.

Без предварительной записи пройти вакцинацию можно в Диагностическом центре (проспект Комсомольский, 75а), торгово-офисном комплексе «Геомаркет» (проспект Ленина, 154а), в Краевой клинической больнице (улица Ляпидевского, 1) и Городской больнице № 4 имени Николая Гулла (улица Юрина, 166а).

Добавим, что по предварительной записи можно поставить прививки от коронавирусной инфекции и гриппа в поликлиниках Барнаула. Записаться можно через портал «Госуслуги» или через колл-центры поликлиник. С собой на приём нужно взять паспорт, полис и СНИЛС.

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