На Алтае подорожали новостройки

По Алтаю средняя цена квартиры составляет 63,8 тысяч рублей за квадратный метр. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае подорожали цены на жилье в новостройках. Стоимость выросла на 18%. Данные приведены в статистке «Нашдом.рф».

По Алтаю средняя цена квартиры теперь составляет 63,8 тысяч рублей за квадратный метр. В Барнауле в сентябре стоимость одного квадратного метра в новостройке составила 65,3 тысяч рублей.

Отметим, что дешевле всего жилье можно купить в Новоалтайске на улице Строительной. Там квадратный метр стоит 41 тысячу рублей. Самые дорогие квартиры продаются в барнаульском ЖК «Ютссон» – в пределах 80 тысяч рублей за квадрат.

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