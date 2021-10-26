«Ростелеком» установил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в Усть-Гавриловке Алтайского края Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"

«Ростелеком» ведет строительств оптики и размещает базовые станции для предоставления мобильной связи по технологии LTE (4G) и беспроводного интернета в малые села Алтайского края. Работы идут по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). В минувшую пятницу оператор показал алтайским СМИ первую базовую станцию, которая установлена в селе Усть-Гавриловка Троицкого района Алтайского края.

Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов: «В Усть-Гавриловке мы дали официальный старт проекту, который предоставляет возможность селам от 100 до 500 жителей пользоваться всеми благами современной и закрывать ту потребность в коммуникациях, которую испытывает каждый человек. Если на первом этапе проекта точка доступа Wi-Fi предназначалась для коллективного пользования, то с помощью УЦН 2.0 удастся достичь равномерного покрытия беспроводным интернетом всего села, и доступ к мобильной связи получит уже каждый житель. Думаю, сельчане с благодарностью воспримут ту работу, которую сделал "Ростелеком", и которая при поддержке нашего министерства продолжится в других населенных пунктах».

В Усть-Гавриловке проживает 190 человек, примерно 70 домохозяйств. Большая часть сельчан — пенсионеры. В населенном пункте есть школа, в которой учатся 24 ребенка, сельсовет, почтовое отделение связи, а также два фермерских хозяйства. Из средств связи — только домашние телефоны и уличный таксофон. Село находится от регионального центра Барнаула в 125 км.

«Ростелеком» установил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в Усть-Гавриловке Алтайского края Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"

В 2020 году «Ростелеком» организовал в Усть-Гавриловке коллективную точку Wi-Fi c безлимитным и бесплатным скоростным интернетом по первому этапу проекта УЦН. Позже доступ в интернет получила местная школа. С помощью установленной в этом году базовой станции в селе появилась устойчивая мобильная связь.

«До установки базовой станции мы с трудом ловили мобильную связь только в одном месте, и то зимой. К лету, когда распускалась листва, сигнал пропадал, и просто сидели без связи. Так и жили. Теперь намного лучше и проще будет. Я пробовала смотреть фильмы на смартфоне, очень хорошая скорость, даже скачивать не нужно», — поделилась житель села Анна Мосина.

Одновременно с Усть-Гавриловкой базовые станции мобильной связи «Ростелекома» установлены в селах Грязново и Черемшанка Тюменцевского района, а также в Воскресенке Заринского района. До конца года оператор планирует запустить услугу еще в 38 населенных пунктах. Большую часть работ компания проведет в октябре в Ельцовском, Волчихинском, Краснощековском и Чарышском районах края. Мобильная связь и беспроводной интернет появятся в селах Новокаменка, Черемшанка, Пятков-Лог, Усть-Пустынка, Усть-Талатинка и других. Строительство базовых станций населенных пунктах оператор завершит в ноябре.

Директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк: «В Алтайском крае живет в основном сельское население. Средства, поступающие в регион по госпроектам, помогают нам дотянуться до каждого сельского жителя. Так, на первом этапе УЦН мы построили оптику до 238 сел и уже за счет собственных средств смогли улучшить качество домашнего интернета и расширить охват услугой сельских домохозяйств в 55 селах. Мы рады исполнять этот проект для сельчан, так как любое развитие ведет к улучшению качества предоставляемых услуг».

Жители малых сел могут повлиять на дальнейший выбор в федеральный проект населенных пунктов, приняв участие в голосовании за свое село на сайте госуслуг по ссылке https://www.gosuslugi.ru/inet. Проголосовать можно до 15 ноября этого года.

Для справки: В апреле 2021 года Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (проект УЦН 2.0), который предусматривает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах от 100 до 500 человек. В Сибири в проект этого года вошли 203 населенных пункта. Оператор мобильной связи Tele2, дочерняя компания «Ростелекома», выступает в проекте в качестве центра компетенций.