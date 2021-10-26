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Общество26 октября 2021 7:46

Россельхозбанк на Алтае увеличил ставку по вкладу для пенсионеров «Мое время»

Депозит могут открыть лица, уже получающие трудовую или социальную пенсию, а также те, кому до наступления пенсионного возраста осталось два месяца.
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Россельхозбанк на Алтае увеличил ставку по вкладу для пенсионеров «Мое время»

Россельхозбанк на Алтае увеличил ставку по вкладу для пенсионеров «Мое время»

Фото: из архива компании

Депозит могут открыть лица, уже получающие трудовую или социальную пенсию, а также те, кому до наступления пенсионного возраста осталось два месяца. Максимальная процентная ставка по сберегательному продукту в настоящий момент составляет 7,7% годовых.

Вклад «Мое время» можно открыть на срок до 3 лет. Минимальный размер первоначального взноса - 10 тысяч рублей, максимальная сумма не ограничена. Выплата процентов производится в конце срока на отдельный счет или ежемесячно в последний рабочий день месяца.

Оформить продукт можно посетив офисы банка или воспользовавшись дистанционными каналами обслуживания - мобильным банком и Интернет-банком РСХБ. При выборе последних способов доходность по депозиту будет максимальной и составит 7,7% годовых.

Более 146 тыс. жителей Алтайского края и Республики Алтай доверили Россельхозбанку порядка 19 млрд рублей, из них более 16 млрд – вклады, остальное – текущие счета.

Отметим, что новым лицом рекламной кампании вклада «Мое время» стала народная артистка России и художественный руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина.

- Представителям старшего поколения Россельхозбанк традиционно уделяет особенное внимание: разрабатывает специальные предложения и акции, а с недавнего времени, рады предложить сервисы экосистемы Мое Время, которые позволяют упростить и разнообразить жизнь. На данной площадке собраны услуги и материалы прикладного, образовательного и развлекательного характера. Представленные в экосистеме банковские продукты РСХБ научат грамотно управлять финансами и помогут найти средства для реализации задуманных планов. Например, одним из способов осуществить задуманное для людей старшего поколения является размещение сбережений во вклад «Мое время», - отметила Татьяна Руденко, заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка.

Открыть вклад «Мое время» и получить консультации вы можете в офисах банка в Алтайском крае и в Республике Алтай. Большинство вкладов можно оформить с использованием дистанционных каналов: Интернет-банк и Мобильный банк РСХБ. Все подробности по вкладам для частных клиентов на сайте Россельхозбанка www.rshb.ru .

Вклад открывается на имя вкладчика, в том числе на несовершеннолетнего ребенка, при предоставлении вкладчиком пенсионного удостоверения или документа из Пенсионного фонда Российской Федерации об установлении и/или назначении страховой пенсии или документа о назначении ежемесячного пожизненного содержания от судов, входящих в судебную систему Российской Федерации. В случае достижения пенсионного возраста, установленного законодательством Российской Федерации, а также когда до наступления пенсии по старости осталось не более двух месяцев, предоставление соответствующего документа из Пенсионного фонда Российской Федерации не требуется. Выплата процентов производится по вашему выбору: - в день окончания срока вклада путем перечисления суммы причитающихся процентов на счет вкладчика, открытый в банке; - ежемесячно в последний рабочий день месяца, а также по окончании срока вклада путем перечисления суммы причитающихся процентов на счет вкладчика, открытый в банке. Сроки вклада - 365 дней, 730 дней, 1095 дней. Минимальный размер первоначального взноса 10 000 рублей РФ. Валюта вклада - рубли РФ. Пополнение вклада не предусмотрено. Максимальная сумма вклада не ограничена. Расходные операции с сохранением процентной ставки не предусмотрены. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования» в соответствующей валюте. Автоматическая пролонгация вклада производится на тот же срок на условиях и под процентную ставку в рублях РФ, действующих в АО «Россельхозбанк» на дату пролонгации. В случае принятия АО «Россельхозбанк» решения о прекращении приема денежных средств во вклад данного вида, пролонгация ранее открытых вкладов не осуществляется.

АО «Россельхозбанк». Лицензия ЦБ РФ 3349 (бессрочная)

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