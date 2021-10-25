Глава Барнаула поручил привлекать к ответственности нарушителей антиковидных мер

Мэр поручил полиции и Роспотребнадзору не снижать количество рейдов Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил привлекать нарушителей к ответственности за несоблюдение антиковидных мер. Об этом он заявил на городском аппаратном совещании, сообщает мэрия.

– К сожалению, мы фиксируем ежедневный рост числа инфицированных. За прошедшие сутки в Барнауле зарегистрировано 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, по краю - 415, – сказал Франк.

Мэр поручил полиции и Роспотребнадзору не снижать количество рейдов. Начальник отдела надзора за гигиеной труда Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова отметила, что важно также наращивать темпы вакцинации. На сегодняшний день в крае прививается чуть больше 750 тыс. человек.