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Здоровье25 октября 2021 11:53

Сразу 23 человека умерли от COVID-19 за сутки в Алтайском крае

За все время пандемии на Алтае умерли более 6 тыс. человек
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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На сегодняшний день в крае насчитывается 820 тяжелобольных пациентов

На сегодняшний день в крае насчитывается 820 тяжелобольных пациентов

Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае от коронавируса скончались 23 человека. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с инфекцией.

– За все время умерли 6 099 человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 4 759 человек, иные причины смерти – 1 340 человек, – говорится в оперативной сводке.

На сегодняшний день в крае насчитывается 820 тяжелобольных пациентов. 299 из них подключены к аппаратам ИВЛ.