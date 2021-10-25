Сразу 23 человека умерли от COVID-19 за сутки в Алтайском крае

На сегодняшний день в крае насчитывается 820 тяжелобольных пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае от коронавируса скончались 23 человека. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с инфекцией.

– За все время умерли 6 099 человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 4 759 человек, иные причины смерти – 1 340 человек, – говорится в оперативной сводке.

На сегодняшний день в крае насчитывается 820 тяжелобольных пациентов. 299 из них подключены к аппаратам ИВЛ.