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Здоровье25 октября 2021 11:35

В Барнауле против врача завели уголовное дело за торговлю фиктивными ковид-сертификатами

Медик вносил данные о прохождении прививки без фактической вакцинации
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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За деньги врач вносил ложные данные о вакцинации против COVID-19, хотя по факту прививку не ставили

За деньги врач вносил ложные данные о вакцинации против COVID-19, хотя по факту прививку не ставили

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле врач-терапевт одной из городской больниц обвиняется в мелком взяточничестве. За деньги он вносил ложные данные о вакцинации против COVID-19, хотя по факту прививку не ставили. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

– В дальнейшем фиктивные данные попадали в государственную информационную систему, и на их основании гражданам выдавались сертификаты о вакцинации. В распоряжении полицейских имеется информация о четырех эпизодах получения взяток, – рассказали в пресс-службе МВД.

В отношении врача возбудили четыре уголовных дела по статье 291.2 УК РФ. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.