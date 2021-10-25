В Барнауле против врача завели уголовное дело за торговлю фиктивными ковид-сертификатами

За деньги врач вносил ложные данные о вакцинации против COVID-19, хотя по факту прививку не ставили Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле врач-терапевт одной из городской больниц обвиняется в мелком взяточничестве. За деньги он вносил ложные данные о вакцинации против COVID-19, хотя по факту прививку не ставили. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

– В дальнейшем фиктивные данные попадали в государственную информационную систему, и на их основании гражданам выдавались сертификаты о вакцинации. В распоряжении полицейских имеется информация о четырех эпизодах получения взяток, – рассказали в пресс-службе МВД.

В отношении врача возбудили четыре уголовных дела по статье 291.2 УК РФ. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.