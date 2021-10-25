Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2021 10:33

В Барнауле пока не будут повышать стоимость проезда

Ранее с просьбой пересмотреть цены на проезд в мэрию обратились перевозчики
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ранее координационный совет утвердил новые тарифы на регулируемых маршрутах

Ранее координационный совет утвердил новые тарифы на регулируемых маршрутах

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 ноября в Барнауле не будут повышать стоимость проезда. Об этом «Толку» сообщили в мэрии. Пока что этот вопрос отложили на некоторое время.

Ранее координационный совет утвердил новые тарифы на регулируемых маршрутах. Однако глава Барнаула Вячеслав Франк так и не подписал постановление об увеличении стоимости.

– С 15 октября в городе начали продавать проездные билеты на следующий месяц по старым ценам, – пишет издание.

Напомним, с просьбой пересмотреть цены на проезд в мэрию обратились перевозчики. Они предоставили анализы на обслуживание и организацию перевозок, в которых отмечалось, что цены на топливо и смазочные материалы выросли. Также они отмечали необходимость увеличения зарплат линейным работникам.