Новый рекорд по числу заболевших за сутки зафиксировали в Алтайском крае

На сегодняшний день в крае насчитывается 820 тяжелобольных пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае зафиксировали новый рекорд по числу заболевших за сутки. Так, за прошедшие 24 часа выявили 420 новых случаев, сообщает региональный оперштаб.

– Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 85 889 человек, в том числе 6543 детей. Выздоровели 61 278 человек, – сообщает оперштаб.

По состоянию на 25 октября на лечении в ковидных госпиталях с коронавирусом находятся 3837 человек. Также там лечатся 411 пациентов с вирусной пневмонией. Еще более 300 пациентов лечатся дома.

На сегодняшний день в крае насчитывается 820 тяжелобольных пациентов. 299 из них подключены к аппаратам ИВЛ.