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Здоровье25 октября 2021 10:00

Новый рекорд по числу заболевших за сутки зафиксировали в Алтайском крае

Выявили 420 новых случаев
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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На сегодняшний день в крае насчитывается 820 тяжелобольных пациентов

На сегодняшний день в крае насчитывается 820 тяжелобольных пациентов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае зафиксировали новый рекорд по числу заболевших за сутки. Так, за прошедшие 24 часа выявили 420 новых случаев, сообщает региональный оперштаб.

– Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 85 889 человек, в том числе 6543 детей. Выздоровели 61 278 человек, – сообщает оперштаб.

По состоянию на 25 октября на лечении в ковидных госпиталях с коронавирусом находятся 3837 человек. Также там лечатся 411 пациентов с вирусной пневмонией. Еще более 300 пациентов лечатся дома.

На сегодняшний день в крае насчитывается 820 тяжелобольных пациентов. 299 из них подключены к аппаратам ИВЛ.