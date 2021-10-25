В Алтайском крае ветеринар вымогал взятку за справку на рога марала

Сейчас дело сотрудника управления ветслужбы направлено в Индустриальный районный суд Барнаула
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае задержали ветеринара, который обвиняется в получении взятки. За деньги он выдал бизнесменам справки на рога марала и зерна, сообщает пресс-служба ЛУ МВД.
– Двое предпринимателей обратились к ведущему ветеринарному врачу противоэпизоотического отдела за ветеринарными свидетельствами и справками на реализуемую продукцию, в том числе за границу. Работник контролирующей организации выдвинул условие, что выдаст документы лишь после получения от них взяток в виде денег, – рассказали в пресс-службе.
В итоге бизнесмены заплатили врачу 108,5 тыс. и 20 тыс. рублей за справки на кормовое зерно и рога марала. Документы позволяли беспрепятственно перевозить товары.
Сейчас дело сотрудника управления ветслужбы направлено в Индустриальный районный суд Барнаула.