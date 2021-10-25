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Общество25 октября 2021 7:27

Алтайские школы сами будут решать, продлевать каникулы или нет

Такое решение приняли на оперштабе
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Вопрос о продлении каникул будут решать индивидуально по каждой школе

Вопрос о продлении каникул будут решать индивидуально по каждой школе

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские школы будут сами решать, продлевать каникулы из-за заболеваемости ковидом или нет. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат АКЗС Александр Молотов. Он рассказал, что такое решение приняли на заседании оперативного штаба региона по борьбе с инфекцией.

– На краевом оперштабе принято решение - вопрос о продлении каникул будут решать индивидуально по каждой школе с учётом складывающейся в ней эпидситуации, – написал Молотов.

Ранее он сам предлагал продлить осенние каникулы в школах. Молотов сказал, что решением оперштаба доволен и сам будет контролировать ситуацию.