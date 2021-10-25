Барнаульцы вышли на пикеты против QR-кодов и вакцинации детей

Фото: скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"

В воскресенье, 24 октября в Барнауле прошла серия одиночных пикетов. Горожане выступали против системы QR-кодов, вакцинации детей от коронавируса и дистанционного образования. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

– Барнаульцы в разных уголках города вышли против введения QR- кодов, вакцинации детей и дистанционного обучения, - пишут в паблике.

Несколько человек с плакатами в руках встали возле администрации Алтайского края, корпуса «политеха», Диагностического центра, а также пикетировали на площади Октября.

Напомним, систему QR-кодов на Алтае панируют вести ориентировочно с 30 октября из-за ухудшения эпидобстановки.