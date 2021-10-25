Мощный ветер продолжит бушевать в Алтайском крае 25 октября 2021

Днем в крае ожидается ветер 7-12 м/с, местами с порывами до 18 м/с Фото: Евгения ГУСЕВА

25 октября в Алтайском крае будет ветреная погода. Как сообщают в ГУ МЧС по Алтайскому краю, в этот день ожидается комплекс неблагоприятных метеоусловий.

– По данным синоптиков в Алтайском крае ночью 25 октября ожидается усиление юго-западного ветра до 8-13 м/с, местами с порывами до 20 м/с. Днем в крае ожидается ветер 7-12 м/с, местами с порывами до 18 м/с, – сообщают в МЧС.

Спасатели просят не выходить без необходимости на улицу, держаться подальше от слабоукреплённых конструкций и не парковать автомобили под дереьвьями.

Температура воздуха сегодня днем в крае составит +11, +16 градусов. Ожидается преимущественно без осадков.