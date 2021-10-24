Потерявший ногу барнаулец полгода не мог получить инвалидность

У мужчины не было установленной группы инвалидности, поэтому он не мог воспользоваться мерами социальной поддержки Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула полгода назад лишился ноги, но так и не мог получить инвалидность. За помощью его дочь обратилась к уполномоченному по правам человека в Алтайском крае Борису Ларину, сказано на его странице в Instagram.

– Заявитель сообщала, что полгода назад ее отец вследствие болезни лишился ноги. Тогда ему подготовили все документы для прохождения медико-социальной экспертизы, но на этом процесс остановился. Ни лечащий врач, занимавшийся оформлением документов для освидетельствования, ни сотрудники территориального бюро МСЭ больше не выходили на связь, – написал Борис Ларин.

У мужчины не было установленной группы инвалидности, поэтому он не мог воспользоваться мерами социальной поддержки. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь после обращения Бориса Ларина в региональный минздрав и главное бюро медико-социальной экспертизы по краю. Барнаульцу уже подбирают необходимые средства реабилитации.