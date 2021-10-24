Алтайский край вошел в список «плохих» регионов по эпидобстановке

За неделю ситуация осложнилась Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край вошел в список регионов, где за неделю с 15 по 22 октября ухудшилась эпидобстновка по заболеваемости коронавирусом. Всего в этот список включили 14 регионов, сообщается на портале Стопкоронавирус.рф.

– Ситуация осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, – сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Напомним, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 415 новых случаев заболевания коронавируса. Это новый рекорд с начала пандемии в регионе.