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Здоровье24 октября 2021 13:11

Алтайский край вошел в список «плохих» регионов по эпидобстановке

Заболеваемость в регионе становится все выше
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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За неделю ситуация осложнилась

За неделю ситуация осложнилась

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край вошел в список регионов, где за неделю с 15 по 22 октября ухудшилась эпидобстновка по заболеваемости коронавирусом. Всего в этот список включили 14 регионов, сообщается на портале Стопкоронавирус.рф.

– Ситуация осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, – сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Напомним, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 415 новых случаев заболевания коронавируса. Это новый рекорд с начала пандемии в регионе.