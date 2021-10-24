Сильный ветер сорвал обшивку со стены многоэтажки в Барнауле

Сорванный фасад. Фото: скриншот со страницы группы "Инцидент Барнаул"

В краевой столице в ночь на 24 октября сильный ветер сдул часть обшивки с фасада многоэтажного дома. Очевидцы разместили снимки в группе «Инцидент Барнаул».

– По адресу Мусоргского 34а, ночью улетел фасад, – написал местный житель Антон.

На кадрах видно, что крупные фрагменты облицовки упали на тротуар. О пострадавших не сообщается.

Ранее мы писали о том, что в Барнауле из-за сильного порыва ветра тополь рухнул на припаркованные иномарки. ЧП произошло по адресу Комсомольский, 91.