Сильный ветер сорвал обшивку со стены многоэтажки в Барнауле

Сорванный фасад. Фото: скриншот со страницы группы "Инцидент Барнаул"
В краевой столице в ночь на 24 октября сильный ветер сдул часть обшивки с фасада многоэтажного дома. Очевидцы разместили снимки в группе «Инцидент Барнаул».
– По адресу Мусоргского 34а, ночью улетел фасад, – написал местный житель Антон.
На кадрах видно, что крупные фрагменты облицовки упали на тротуар. О пострадавших не сообщается.
Ранее мы писали о том, что в Барнауле из-за сильного порыва ветра тополь рухнул на припаркованные иномарки. ЧП произошло по адресу Комсомольский, 91.