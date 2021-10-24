415 новых случаев заражения COVID-19 выявили на Алтае за сутки

На сегодняшний день в крае насчитывается 821 тяжелобольной пациент Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 415 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 85469 человек.

– В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 415 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 82 пациента, умерло 22 человека, от COVID-19-20, – говорится в оперативной сводке.

На сегодняшний день в крае насчитывается 821 тяжелобольной пациент. К аппаратам ИВЛ подключены 300 человек. В ковидных госпиталях остается меньше 300 свободных коек.