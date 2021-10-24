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Здоровье24 октября 2021 10:36

415 новых случаев заражения COVID-19 выявили на Алтае за сутки

300 человек лежат на аппарате ИВЛ
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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На сегодняшний день в крае насчитывается 821 тяжелобольной пациент

На сегодняшний день в крае насчитывается 821 тяжелобольной пациент

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 415 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 85469 человек.

– В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 415 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 82 пациента, умерло 22 человека, от COVID-19-20, – говорится в оперативной сводке.

На сегодняшний день в крае насчитывается 821 тяжелобольной пациент. К аппаратам ИВЛ подключены 300 человек. В ковидных госпиталях остается меньше 300 свободных коек.