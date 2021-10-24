Никольский храм – это единственный воинский храм Алтайского края Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле открыли памятник героям Русско-Японской войны 1904-1905 гг. Его выполнили в виде Георгиевского креста и установили у стен Свято-Никольского храма, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Отмечается, что Никольский храм – это единственный воинский храм Алтайского края, который построили в 1906 году на деньги солдат и офицеров в память о героях Русско-Японской войны. Двенадцатый пехотный Сибирский Барнаульский полк за боевые отличия получил Георгиевское знамя. Более 500 человек наградили Георгиевскими крестами.

- Честь и мужество героев, которым мы сегодня заслуженно отдаем дань уважения, почета и славы, несомненно, останутся в нашей памяти навсегда. Этот памятник займет достойное место среди мемориальных сооружений нашего города и будет воспитывать в наших потомках чувство долга и патриотизма!, – сказал на открытии начальник 1 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю Ярослав Грабовский.

Георгиевский крест был высшей наградой в XIX веке для солдат и унтер-офицеров за боевые заслуги.