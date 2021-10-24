Барнаулец нашел на улице карту и расплачивался ей в магазинах

Мужчину осудили Фото: Олег УКЛАДОВ

В Железнодорожном районном суде Барнаула вынесли приговор мужчине, который потратил деньги с чужой карты, сообщает прокуратура региона.

– Ночью мужчина нашел карту на пересечении улицы Матросова и проспекта Ленина в Барнауле. После этого он пошел в сторону речного вокзала, по дороге заходил в различные торговые точки, приобретал товар на сумму менее 1000 рублей, рассчитывался картой бесконтактным способом, – рассказала «Комсомольской правде – Барнаул» Елена Егорова, помощник прокурора Железнодорожного.

Всего мужчина потратил более 5 тыс. рублей, чем причинил потерпевшему значительный материальный ущерб. Барнаульца признали виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.