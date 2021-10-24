На восстановление «Алтайского бройлера» после пожара потратили около 1 млрд рублей

До сих пор предприятие не вышло на прежние мощности работы. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

На восстановление после пожара предприятия «Алтайский бройлер», входящего в группу «Черкизово», потратили порядка 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, ЧП произошло 3 июля. Площадь возгорания составила более 2,5 тыс. квадратных метров. Производство было приостановлено. До сих пор предприятие не вышло на прежние мощности работы. На сегодняшний день продолжаются работы по восстановлению склада хранения готовой продукции.

– Мы мобилизовались очень быстро, это был просто фантастический труд. Сейчас мощность достигает 4 тысяч голов птицы в час, в течение двух-трех месяцев мы выйдем на ту мощность, что была - около 6 тысяч», - рассказал Игорь Бабаев, основатель Группы «Черкизово».

А в ближайшие два года производители запланировали выйти на мощность до 10,5 тысячи в час. Это 120 тысяч тонн мяса в живом весе в год.