Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 23 октября 2021 составляет 6054

За сутки умер 31 человек с ковидом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 23 октября скончались 6054 человека с коронавирусом, в том числе 4716 случаев от COVID-19, 1338 – иные причины смерти.

– За минувшие сутки умер 31 человек с коронавирусом. 22 скончались из-за COVID-19, девять по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 85054.

Из общего числа заболевших 913 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 53683 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 85054 заболевших: 18362 – у больных внебольничной пневмонией, 57696 – у заболевших ОРВИ, в 8996 случаях – бессимптомное течение.