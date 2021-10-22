56 человек скончались с начала года от «паленки» на Алтае

Даже 10 мл метанола приводит к тяжелому отравлению со слепотой Фото: Олег УКЛАДОВ

Только за девять месяцев текущего года на Алтае произошло более тысячи случаев отравления спиртосодержащей продукцией. Из 1 027 случаев 56 закончились летальным исходом, сообщает пресс-центр мэрии.

- Смертельные отравления произошли в Алейском, Заринском, Топчихинском, Усть-Калманском, Чарышском районах и Барнауле,- говорится на сайте краевой столицы.

Как установили медики, все пострадавшие выпили метанол. Даже 10 мл метанола приводит к тяжелому отравлению со слепотой, а попадание в организм более 80-150 мл обычно смертельно.

- Легальный алкоголь не продается в палатках, ларьках, с рук и в интернете, не разливается в пластиковые канистры и не продается в таре без маркировки,- предупреждают надзорные ведомства.