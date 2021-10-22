Всего ковидом в городе болеют 79 детей Фото: Олег УКЛАДОВ

Бийским школьникам могут продлить осенние каникулы. Об этом пишет «Бийский рабочий» со ссылкой на Управлении образования города.

– Осенние каникулы для школьников Бийска в этом году могут быть длиннее. Но при условии что и эпидобстановка в городе не улучшится, – пишет издание.

По последним данным, сейчас в Бийске закрыто 54 класса из-за заболевания учеником коронавирусом. Всего ковидом в городе болеют 79 детей. Инфицированы также и преподаватели – таких насчитывается 16.