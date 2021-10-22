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Происшествия22 октября 2021 6:15

На Алтае сын-наркоман насмерть забил собственную мать

Ему не нравились ее замечания по поводу пагубных привычек
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Свою вину сын погибшей признал частично

Свою вину сын погибшей признал частично

Фото: Олег УКЛАДОВ

32-летнего жителя села из Целинного района обвиняют в жестоком избиении матери, которая от полученных травм скончалась, сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Как оказалось, мужчина не только употреблял запрещенные вещества, но и злоупотреблял спиртным, что очень не нравилось его матери, и время от времени она пыталась поставить его на путь исправления.

- Ночью в июне 2021 года между близкими родственниками произошла ссора. В ходе возникшего конфликта, обвиняемый нанес потерпевшей несколько ударов кулаком в область головы. От полученных телесных повреждений 50-летняя женщина скончалась на месте происшествия, - уточняют детали дела в ведомстве.

На стадии расследования мужчина свою вину признал частично, он утверждал, что причинять вред здоровью не хотел. В ближайшее время он отправится в суд.