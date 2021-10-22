23 октября в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки

Ярмарки будут работать во всех районах города Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 23 октября, во всех районах Барнаула пройдут продовольственные ярмарки, сообщает пресс-служба администрации города.

- По ценам ниже среднерыночных можно будет приобрести овощи и фрукты, колбасы и мясные деликатесы, мясо и мясные полуфабрикаты, кондитерские и хлебобулочные изделия и т.д., - поясняют в мэрии.

Торговые площадки будут открыты с 10 до 14 часов. Их можно будет найти на прежних адресах:

Железнодорожный район: проспект Красноармейский, 131;

Индустриальный район: улица 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район: площадь Народная;

Октябрьский район: проспект Ленина, 152;

Центральный район: проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21.

Стоит отметить, что покупатели должны соблюдать санитарные нормы, то есть находиться в масках.