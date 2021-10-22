В Алтайском крае предприниматель сливает молоко в канализацию

Фото: скриншот с видео

Сборщик молока в Алтайском крае снял на видео, как сливает молоко в канализацию. Ролик опубликовала газета «Районный вестник» в Instagram.

–Вот так вот сливаем молоко на землю, в канализацию. Говоришь же людям: «Ставите уколы, мажете вымя – не сдавайте это молоко». Страдать теперь будем все. Молоко с антибиотиками нигде не принимают, – говорит в видео предприниматель.

По словам предпринимателя такая ситуация возникает уже не первый раз. В комментариях один из пользователей поддержал сборщика молока и сказал, что таким образом люди подставляют своих же односельчан.