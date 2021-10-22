Пропуск по QR-кодам на Алтае могут ввести уже с 25 октября

Решение о внедрении QR-кодов уже принято Фото: Иван МАКЕЕВ

Пропуск по QR-кодам в Алтайском крае могут ввести уже с 25 октября. Об этом amic.ru рассказал источник, знакомый с повесткой последнего заседания регионального оперштаба.

- По данным источника, решение о внедрении QR-кодов уже принято: этому поспособствовали четкие указания с федерального уровня, – пишет издание.

Уже в понедельник губернатор региона Виктор Томенко может подписать соответствующий указ. Однако неизвестно, документ вступит в силу со дня опубликования или предпринимателям дадут время подготовиться к нововведениям.