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Здоровье22 октября 2021 4:43

Пропуск по QR-кодам на Алтае могут ввести уже с 25 октября

В понедельник Томенко может подписать соответствующий указ
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Решение о внедрении QR-кодов уже принято

Решение о внедрении QR-кодов уже принято

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пропуск по QR-кодам в Алтайском крае могут ввести уже с 25 октября. Об этом amic.ru рассказал источник, знакомый с повесткой последнего заседания регионального оперштаба.

- По данным источника, решение о внедрении QR-кодов уже принято: этому поспособствовали четкие указания с федерального уровня, – пишет издание.

Уже в понедельник губернатор региона Виктор Томенко может подписать соответствующий указ. Однако неизвестно, документ вступит в силу со дня опубликования или предпринимателям дадут время подготовиться к нововведениям.