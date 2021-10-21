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Происшествия21 октября 2021 15:19

В Бийске шестиклассник пообещал расстрелять учеников

На следующий день его допустили до занятий
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Родители заявляют, что руководство школы пытается замять дело

Родители заявляют, что руководство школы пытается замять дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

В бийской школе ученик шестого класса пригрозился расстрелять других ребят. Об этом рассказала одна из мам школьников, пишет сообщество @chp.biysk в Instagram.

- Ученик 6 класса открыто заявил о своем намерении принести оружие в школу и перестрелять детей! Администрация школы пытается дело замять. Уже сегодня ученик допущен до занятий! Что делать нам родителям? Как отпускать своих детей в школу? – негодует родительница.

По мнению многих, в нынешних условиях, когда все чаще по стране регистрируются случаи, когда школьники и студенты приходят в свои учебные заведения и открывают огонь на поражение, учителя и руководство школы было обязано отреагировать на высказывания мальчика. В итоге же ситуация спускается на тормоза.