В Бийске шестиклассник пообещал расстрелять учеников

Родители заявляют, что руководство школы пытается замять дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В бийской школе ученик шестого класса пригрозился расстрелять других ребят. Об этом рассказала одна из мам школьников, пишет сообщество @chp.biysk в Instagram.

- Ученик 6 класса открыто заявил о своем намерении принести оружие в школу и перестрелять детей! Администрация школы пытается дело замять. Уже сегодня ученик допущен до занятий! Что делать нам родителям? Как отпускать своих детей в школу? – негодует родительница.

По мнению многих, в нынешних условиях, когда все чаще по стране регистрируются случаи, когда школьники и студенты приходят в свои учебные заведения и открывают огонь на поражение, учителя и руководство школы было обязано отреагировать на высказывания мальчика. В итоге же ситуация спускается на тормоза.