На Алтае насильник ворвался в дом к спящей жертве

Свою вину обидчик девушки признает Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 19-летний парень пойдет под суд по обвинению в насилии сексуального характера. Подробности сообщают в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

- По данным следствия, ночью в начале августа 2021 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел к жительнице одного из сел Красногорского района, - поясняют в ведомстве.

Насильник пробрался в дом, так как дверь была не заперта. В комнате он обнаружил спящую 22-летнюю девушку. Она-то и стала его жертвой его похоти. Против него возбудили уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей». Сам молодой человек вину признал полностью. Сейчас он дожидается суда.