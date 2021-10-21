263 класса в Алтайском крае ушли на дистант из-за вспышки ОРВИ

Случаев заболевания гриппом в крае не зафиксировано Фото: Олег УКЛАДОВ

По состоянию на 19 октября в Алтайском крае на дистанционное обучение из-за ОРВИ уже ушли 263 класса. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

- На 19 октября 2021 года в крае в связи с отсутствием более 20% детей по причине заболевания ОРВИ полностью закрыто три школы, три детских сада, частично закрыто (на дистанционном обучении) 263 класса в 91-ой школе, а также 174 группы в 112-ти дошкольных учреждениях, - уточняют в ведомстве.

По состоянию на середину октября в крае зарегистрировано 30,2 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Превышение есть как среди взрослого населения, так и среди детей 7-14 лет. При этом случаев заражения гриппом нет.