Первую на Алтае «Школу фермера» откроют в Барнауле

Алтайский край и Республика Алтай стали частью масштабного общероссийского проекта Фото: из архива компании

22 октября в 11.00 в Алтайском государственном аграрном университете стартует образовательный проект «Школа Фермера».

Алтайский край и Республика Алтай стали частью масштабного общероссийского проекта, уже охватившего 50 регионов страны. Обучение организовано в рамках федерального образовательного проекта, который реализуют Министерство сельского хозяйства РФ и Россельхозбанк. В Алтайском крае идею создания такой школы активно поддержал Союз крестьянско-фермерских формирований.

По результатам предварительного этапа конкурсный отбор прошли 32 слушателя. Их обучение официально начнется с торжественного открытия школы.

Начинающие и имеющие опыт фермеры пройдут бесплатный курс по разным направлениям деятельности с учетом выбранной специализации: «Организация эффективного молочного скотоводства» или «Инновационные технологии в растениеводстве». Сертификаты на бесплатное обучение предоставлены Россельхозбанком, который полностью финансирует образовательный проект. «Школа фермера» – это первая в России и регионе площадка, на которой объединены возможности и ресурсы министерств, регионов, вузов, крупного бизнеса и фермеров. После обучения выпускники получают дипломы государственного образца о профессиональной переподготовке и возможность поучаствовать в конкурсном отборе на получение мер поддержки от Министерства сельского хозяйства.

Образовательный курс продлится до конца декабря. За период обучения участники проекта познакомятся с новейшими технологиями, изучат правовые аспекты и финансовые бизнес-модели. Предусмотрена и практическая программа на базе ведущих агропредприятий региона.

«Сегодня для развития своего бизнеса недостаточно знать производственные тонкости. Важно разбираться в юридических вопросах, основах маркетинга, уметь кооперироваться с другими участниками рынка, применять современные цифровые технологии и продвигать свой продукт. Всему этому будут обучать в «Школе фермера». Уверен, что эти знания и опыт всех участников проекта помогут развитию сельского хозяйства наших регионов», - считает Николай Бойко, директор Алтайского филиала Россельхозбанка.

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