В Барнауле кирпичной стеной придавило рабочего

Кирпичная кладка стены разрушилась прямо рядом с рабочим Фото: Анна СЕМИНА

В четверг, 21 октября, в барнаульском микрорайоне Новосиликатный произошло несчастье: рабочего придавило кирпичной стеной. Об этом рассказала участница сообщества «Инцидент Барнаул».

Следственные органы по данному факту проводят проверку.

- Предварительно установлено, что погибший выполнял земляные работы для расчистки территории на объекте будущего строительства, - говорят в региональном СУСКе.

Во время работ на мужчину упала кирпичная часть от стены, которую должны были снести. Пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия.

- Следователями выясняются обстоятельства произошедшего. Следователь провел осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - подчеркнули в Следкоме.