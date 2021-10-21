На проспекте Строителей в Барнауле сбили пешехода

ДТП на проспекте Строителей (фото: скриншот страницы vk.com/incident22)

Утром 21 октября в Барнауле на проспекте Строителей сбили пешехода, об этом рассказала участница сообщества «Инцидент Барнаул» во «Вконтакте».

- Сбили пешехода напротив здания по адресу проспект Строителей, 135. О состоянии пострадавшего не сообщается, - говорится в коротком сообщении.

Правда, некоторые особо внимательные подписчики обратили внимание, что под автомобилем, который, предположительно сбил человека, лежит велосипед. Поэтому у некоторых закрались сомнения: действительно ли пострадавший переходил дорогу или он находился в общем потоке транспортных средств?

Пока на данный счет достоверной информации не поступало, равно как и по состоянию потерпевшего.