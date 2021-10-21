Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 21 октября 2021 года составило 84 244

Число жертв инфекции в Алтайском крае составляет уже почти шесть тысяч человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 21 октября 2021 года за минувшие сутки увеличилось на 391 случай и составило 84 244, сообщает региональный оперштаб.

- В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрирован 391 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 131 пациент, умерло 24 человека, от COVID-19-24, - говорит официальная статистика.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день в крае официально инфекция была подтверждена у 84 244 человек. Из них выздоровели 60 823, а скончались 5999.

В инфекционных госпиталях остаются 3730 человек, а также 393 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

- Количество тяжелобольных – 798, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 294, - добавляет оперштаб.