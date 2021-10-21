В Барнауле волонтеры очистили от мусора березовую рощу

Экологическая акция в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Индустриальном районе Барнаула волонтеры провели экологическую акцию по сбору мусора – они очистили березовую рощу, сообщают в администрации города.

Эта роща располагается на отрезке от улицы Антона Петрова до Юрина.

- Акция собрала представителей разных студотрядов от барнаульских вузов и колледжей - всего 35 человек, - говорят в мэрии.

Среди них были студенты-медики, учащиеся «политеха», АлтГУи будущие педагоги. Они собрали больше 80 мешков с банками, бутылками и другими отходами. Весь мусор вывезут на полигон.