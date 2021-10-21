Водоканал отремонтировал артезианскую скважину в поселке Лесной

Ремонт скважины Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Барнаульский водоканал капитально отремонтировал артезианскую скважину в поселке Лесной, сообщает пресс-служба администрации города.

- На всех этапах работы подрядчика наши специалисты осуществляли технологический контроль. Все запланированные мероприятия были завершены в срок, ещё некоторое время потребовалось на приёмку и подписание документов, - рассказал генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

Благодаря проведенному капитальному ремонту теперь существенно увеличены объемы подъема воды для нужд населения поселка. Причем, что очень важно: жители практически не заметили перебоев во время работ. Воду отключали только один раз и то ночью.