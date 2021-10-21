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Политика21 октября 2021 5:58

Сенатор Владимир Полетаев назначен представителем Совета Федерации в Министерстве юстиции

Решение было принято единогласно
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Владимир Полетаев (фото: пресс-службы сенатора)

Владимир Полетаев (фото: пресс-службы сенатора)

В среду, 20 октября, на пленарном заседании Совета Федерации сенатора от Республики Алтай Владимира Полетаева избрали полномочным представителем верхней палаты в Министерстве юстиции. Решение было принято единогласно.

Ранее этот пост занимал Сергей Фабричный. В Совете Федерации он представлял Новгородскую область. Постановление о назначении Полетаева было опубликовано на сайте верхней палаты парламента.

Напомним, политик Владимир Полетаев с 2014 года в Совете Федерации представляет Республику Алтай. В настоящее время он является первым зампредседателя комитета верхней палаты по конституционному законодательству и государственному строительству.

Справка КП

Владимир Полетаев окончил АлтГУ по специальности «Юриспруденция», а также Дипломатическую Академию МИД РФ. Является магистром международных отношений. Кандидат юридических наук. Заслуженный юрист.