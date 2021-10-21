20-летнего барнаульца будут судить за вечеринку у бассейна

Потерпевший скончался в больнице, не приходя в сознание Фото: Анна СЕМИНА

20-летний житель Барнаула, организовавший вечеринку у бассейна теперь готовится ответить за все происходящее на ней в суде, сообщают в пресс-службе СУСК РФ по Алтайскому краю.

- По данным следствия, обвиняемый организовал в одном из развлекательных заведений города Барнаула танцевальную вечеринку. Посетителям в ходе проведения мероприятия кроме участия в дискотеке предоставлялась возможность плавания в открытом бассейне, расположенном на территории кафе, - рассказывают в следственном.

Когда все веселились и отдыхали, один знатно подпитый мужчина решил искупаться, то ввиду своего состояния, наглотался воды и ушел на дно. Некоторое время он пробыл там, пока его не достали. Потерпевшего доставили в больницу, но спустя несколько месяцев он скончался, не приходя в сознание.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». 20-летний организатор вечеринки не согласился с обвинениями, однако следствие смогло собрать доказательства, говорящие против него. В частности, он не обеспечил наличие спасателей и бассейна, а также медиков.