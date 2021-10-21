Жительница Барнаула стащила чужие деньги из банкомата

Деньги женщина успела потратить на свои нужды Фото: Анна СЕМИНА

45-летнюю жительницу Барнаула подозревают в том, что она похитила забытые в банкомате деньги постороннего человека. Подробности сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- Накануне в дежурную часть отдела полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу от 29-летнего горожанина поступило заявление о краже денежных средств в размере 30 тысяч рублей, - говорят в полиции.

Мужчина рассказал, что собирался положить деньги на счет: он уже опустил пачку в купюроприемник, но в суете забыл нажать кнопку для завершения операции. Следующая за ним клиентка в отличие от него не растерялась.

- Злоумышленница осмотрелась по сторонам, забрал чужие деньги, после чего спешно покинула помещение, - добавляют в ведомстве.

Личность ее удалось установить. Оказалось. Что ранее женщина была судима за кражу. Изъять похищенные деньги не удалось, так как она успела их потратить.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.