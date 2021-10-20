Больше 380 случаев заражения ковидом выявили за сутки на Алтае

Общее число зараженных приблизилось к 84 тысячам человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще 382 случая заражения ковидом. Как сообщает краевой оперштаб, с начала пандемии было зарегистрировано 83853 факта заболевания.

Известно, что 60692 человека уже вылечились, еще 5975 скончались: 4652 – от ковида, 1323 – от других заболеваний. За сутки было подтверждено сразу 20 летальных исходов.

- По состоянию на 20 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3634 человека и 432 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, - отметили в штабе.

В тяжелом состоянии находятся 782 человека, 276 из них подключены к аппаратам искуственной вентиляции легких.

Вакцинацией охвачено больше 731 тысячи человек в крае: 42 990 жителей края получили пока лишь первый компонент, 678 470 – оба (либо один в случае с вакциной «Спутник Лайт»).

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