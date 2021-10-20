СК на Алтае возбудил дело по факту исчезновения девушки в розовых шлепках

Молодая мать пропала полтора месяца назад Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 18-летней девушки. Как сообщили в пресс-службе следственного управления, она пропала еще в начале сентября.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения Парубовой Евгении Максимовны 23.01.2003 года рождения, - отметили в ведомстве.

По данным следствия, в ночь с 9 на 10 сентября девушка вышла из дома на станции Баюново Косихинского района, но так и не вернулась. Известно, что у неё есть малолетний ребенок.

Приметы Евгении: на вид 20-21 год, рост – от 160 до 165 см, телосложение среднее, русые вьющиеся волосы, голубые глаза. Была обута в розовые шлепки, одета в синие джинсы. Телефон, деньги и документы остались дома. СК просит всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, сообщить по номерам 8 (385 2) 29-80-02, 29-80-94 или 02.