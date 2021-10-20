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Общество20 октября 2021 12:09

Объем закупок на платформе ВТБ «Бизнес Коннект» вырос вдвое

Ежедневно платформа обеспечивает проведение 100 конкурсных процедур
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По итогам трех кварталов объем закупок на торговой платформе для бизнеса ВТБ «Бизнес Коннект» вырос в два раза, превысив 1,3 млрд рублей. Ежедневно платформа обеспечивает проведение 100 конкурсных процедур, а от подачи заявки до определения победителя в среднем проходит от 2 до 5 дней.

На платформе ВТБ «Бизнес Коннект» для поставщиков реализована возможность принимать участие в закупках крупных компаний на сумму сделки до 3 млн рублей (закупки малой формы). Сервис предлагает простую регистрацию и помощь в ведении электронной документации, что уже привлекло на платформу более 30 тысяч компаний.

В этом году среди самых популярных категорий для закупок − товары для офиса, мебель, банковская и бытовая техника, транспортное обслуживание и другие услуги для бизнеса. Количество представленных товаров и услуг превышает 1 млн позиций.

«Участники рынка закупок малой стоимости в России нередко сталкиваются со сложными процессами, объемной документацией и другими трудностями. Раньше для совершения сделок от 1 млн рублей компаниям нужно было проходить множество процедур, тратить на это время и средства, тогда как для малого бизнеса они были практически недоступны. Мы знаем потребности наших бизнес-клиентов и решили эти проблемы и сложности для пользователей платформы ВТБ «Бизнес Коннект», чтобы сделать процесс закупок быстрым, прозрачным и выгодным как для покупателей, так и для поставщиков», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.

Платформа ВТБ «Бизнес Коннект» предлагает автоматизированную процедуру закупок малых форм и оформления документов. Для закупщиков сервис предоставляется бесплатно. Комиссия поставщика является одной из самых низких на рынке и составляет всего 0,9% от выигранной закупки. Зарегистрироваться на платформе в качестве поставщиков и покупателей могут предприниматели из любой точки страны по ссылке https://www.vtbconnect.ru/