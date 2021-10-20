Алтайские пограничники задержали автомобиль с тонной наркосодержащего растения

В машине была гармала обыкновенная. Кадр сюжета "Вести-Алтай"

Пограничное управление ФСБ задержало на границе с Алтайским крае грузовик с крупным грузом наркосодержащего растения. Как сообщают в пресс-службе ведомства, материалы проверки передали в Линейный отдел полиции.

Транспорт задержали на автомобильном пропуске «Кулунда». При осмотре автомобиля, за рулем которого был иностранец, специалисты нашли более тонны растения «Гармала», содержащее в себе гармин. Это вещество входит в список наркотических средств, оборот которых ограничен в РФ.

- Обнаруженное наркосодержащее растение с материалами проверки сообщения о преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств), переданы в Линейный отдел полиции на станции Рубцовск Алтайского Линейного управления МВД России для принятия процессуального решения, - отметили в управлении.

Кстати, не так давно к уголовной ответственности привлекли жителя одной из стран Центрально-Азиатского региона, который пытался провезти через границу партию аналогичного растения.