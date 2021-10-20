На должность председателя барнаульского комитета по энергоресурсам назначен Александр Бавыкин

Мужчина начал исполнять обязанности с 20 октября Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле определились с человеком на должность председателя комитета по энергоресурсам и газификации города. Как сообщили в пресс-службе мэрии, им стал Александр Бавыкин.

Распоряжение о назначении Бавыкина уже подписал глава краевой столицы Вячеслав Франк.

Известно, что Александр Бавыкин родился в 1984 году в Барнауле. Окончил Современную гуманитарную академию по направлению «Юриспруденция», а также Алтайский государственный университет по этому же направлению. Работает в органах местного самоуправления с 2008 года. С 2012 года занимал пост заведующего правовым отделом в администрации Железнодорожного района города Барнаула.