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Общество20 октября 2021 8:10

Очередная коммунальная авария оставила без отопления часть барнаульцев

Повреждение на теплосети нашли на улице Юрина
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Повреждение на теплосети нашли на улице Юрина

Повреждение на теплосети нашли на улице Юрина

Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 20 октября, в Барнауле нашли очередное повреждение на теплосетях. У части барнаульцев отключили горячую воду и отопление, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Повреждение обнаружено на участке по улице Юрина, 275б. В зону отключения попали 42 многоквартирных и три частных дома, 33 административных здания, детсад, школа и поликлиника. В соцучреждениях ведут мониторинг температурного режима. Вернуть ресурсы планируют к 18:00.

- Как сообщил главный инженер теплосетевого подразделения СГК Сергей Климов, в ремонтных работах задействовано 3 бригады: 15 человек и 6 единиц техники. Специалисты заменят участок трубы в 4,5 метра, - отметили в компании.

Ситуацию контролируют мэрия и администрация Ленинского района.

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